“Il colore della libertà”, film su Rai Storia

Il colore della libertà” è il titolo del film di Barry Alexander Brown in onda domenica 5 ottobre 2025 alle ore 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”.
Il film è tratto dall’autobiografia di Bob Zellner.

Il colore della libertà – La trama

Il colore della libertà racconta la storia di Bob Zellner, studente di Montgomery e nipote di un membro del Klu Klux Klan.

Il film è ambientato nell’Alabama del 1961: qui, Bob prende coscienza dei diritti negati alla comunità afroamericana e deve scegliere da che parte stare.

Ispirato dalle parole di Martin Luther King Jr., da Rosa Park e dagli studenti di una scuola superiore locale che marciano per protestare contro l’omicidio del contadino di colore Herbert Lee, Bob si unisce agli attivisti afroamericani.

Sfidando le regole della società segregazionista, troverà la convinzione interiore e il coraggio di combattere contro l’ingiustizia, la repressione e la violenza, per cambiare il mondo che lo circonda.

Nel cast Lucas Till, Lucy Hale, Cedric the Entertainer, Brian Dennehy, Julia Ormond.

