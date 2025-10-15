Il Commissario Montalbano – Amore – La trama – Rai1

Su Rai1 Luca Zingaretti torna a vestire i panni del Commissario Montalbano nell’episodio dal titolo “Amore“, tratto dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, va in onda mercoledì 15 ottobre 2025 in prima serata.

Il Commissario Montalbano – Amore – Trama

Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico; respinta ingiustamente in giovanissima età dalla famiglia, ha incontrato gli uomini sbagliati, che l’hanno umiliata e sfruttata, conducendola a diventare una prostituta.

Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l’amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora che sembra avere trovato una condizione stabile e felice, Michela misteriosamente scompare.

I più pensano semplicemente che sia scappata con un altro uomo. Montalbano però capisce presto che non si tratta di questo e che a Michela deve essere successo qualcosa di grave.

A risolvere questo mistero lo aiuta l’incontro con due anziani attori di teatro.

Il cast

Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Serena Iansiti, Angelo Russo, Fabrizio Ferracane, Stella Egitto, Gigio Morra, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Gigliola Reina, Vincenzo Catanzaro, Fabio Costanzo, Gino Nicolosi, Paola Abruzzo, Alessandro Mario, Valeria Contadino, Enzo Curcurù, Carmelinda Gentile, Ketty Governali, Rosario Terranova, e con la partecipazione di Sonia Bergamasco.