Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi – La trama – Rai1

Su Rai1 il Commissario Montalbano con l’episodio “Come voleva la prassi”, con Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi.

L’episodio va in onda martedì 7 ottobre 2025 in prima serata.

Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi – Trama

Il cadavere di una bella ragazza viene ritrovato nudo, con addosso solo un accappatoio intriso di sangue, sul freddo pavimento di un androne di via Pintacuda.

Il Commissario Montalbano sospetta che la vittima sia una prostituta proveniente dall’Est Europa. E spera che i Cuffaro, che gestiscono il mercato della prostituzione a Vigata, isolino i responsabili di un crimine così efferato. Per tutta risposta, il Commissario diventa oggetto lui stesso di un attentato.

Le indagini portano Montalbano a scovare tra i condomini non l’assassino ma un uomo che ha assistito e ripreso con una telecamera il festino in cui ha trovato la morte la ragazza, a cui hanno partecipato, mascherati ma riconoscibili, i notabili della zona.

Durante l’indagine, Montalbano conosce un giudice in pensione che sta revisionando tutti i processi che ha celebrato, per essere sicuro di non essere mai stato condizionato nel giudizio da problemi personali.

Un incontro che lo lascerà con molti interrogativi.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Sonia Bergamasco, Alessandro Haber, Angelo Russo, Nuccio Vassallo, Giulio Corso, Marcello Perracchio, Roberto Nobile, Lana Vlady, Viktoriya Pisotska, Sofia Pulvirenti, Mariella Lo Sardo, Massimo Spata, Giuseppe Schillaci, Matteo Taranto, Isabell Sollman.