Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – Rai1

Su Rai1 mercoledì 8 ottobre 2025 in prima serata il Commissario Montalbano con l’episodio “La giostra degli scambi”, con Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi.

L’episodio è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – La giostra degli scambi – Trama

Un negozio di elettronica è stato bruciato, un incendio chiaramente doloso. Inoltre, Marcello Di Carlo, il proprietario del negozio, è scomparso, di lui non c’è più alcuna traccia. Di Carlo è un bell’uomo, e anche un playboy di un certo successo, ma ha il vizio di spendere molto più di quanto riesca a guadagnare.

Montalbano comincia a indagare.

In quei giorni sta accadendo anche qualcos’altro, qualcosa di molto strano e inquietante: un bizzarro rapitore ferma con l’inganno alcune ragazze, le cloroformizza, le sequestra per alcune ore e poi le lascia libere fuori Vigàta: non le tocca, non fa violenza su di loro, neppure le deruba. Le ragioni di questi rapimenti-lampo sembrano davvero incomprensibili.

Montalbano capisce che i due casi, apparentemente diversi, sono in realtà legati, e soprattutto si rende conto che per venire a capo di questa complessa indagine dovrà scoprire chi sia la misteriosa ultima fiamma di Di Carlo, la ragazza con cui il playboy ha trascorso una bellissima vacanza alle Canarie e che non ha presentato a nessuno dei suoi amici e conoscenti. E non dovrà solo scoprire la sua identità, ma anche dove si trovi adesso, perché non si sia presentata finora alla polizia, o se invece non le sia successo qualcosa.

In questa storia in cui le apparenze sono quanto mai ingannevoli, il Commissario Montalbano come di consueto non mancherà alla sua missione.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Sebastiano Lo Monaco, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Desirée Noferini, Raffaele Esposito, Chiara Muscato, Davide Lo Verde, Ubaldo Lo Presti, Ketty Governali, Daniela Giordano, Noemi Giambirtone, Salvatore La Mantia, Bruno Di Chiara, Giovanni Argante, Salvatore Gioncardi e con la partecipazione di Sonia Bergamasco e Fabrizio Bentivoglio.