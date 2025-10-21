HomeTelevisioneIl Commissario Montalbano - L'altro capo del filo – La trama -...
Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo – La trama – Rai1

Redazione
di Redazione
Luca Zingaretti nel ruolo de Il commissario Montalbano

Ha per titolo “L’altro capo del filo” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 21 ottobre 2025 in prima serata.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, edito da Sellerio.

Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo – Trama

Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte, e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i suoi pochi uomini, che lavorano senza sosta. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia.

In mezzo a tutto ciò, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.
Il commissario conosce la donna perché gli sta preparando un abito nuovo. Elena è anche un’amica di Livia.

L’omicidio sembra inspiegabile. Ma Montalbano saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.

Il cast

Luca Zingaretti Salvo Montalbano
Cesare Bocci Mimì Augello
Peppino MazzottaFazio
Elena RadonicichElena
Angelo RussoCatarella
Ahmed HafieneOsman
Eurydice El-EtrMeriam
Giorgia SalariAnna Silch
Carlo CalderoneFranco Guida
Anna FerruzzoTeresa
David CannavòLillo Scotto
Davide DoloresDiego Trupia
Davide Lo VerdeGalluzzo
Aglaia MoraDott.ssa Barresi
Giovanni GuardianoJacomuzzi
Nour Zarafigiovane extracomunitario
Safa DergualaLeena
Hossein TaheriAbdul Alkar
e con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
MUSICA

TELEVISIONE

LIBRI

