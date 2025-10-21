Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo – La trama – Rai1

Ha per titolo “L’altro capo del filo” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 21 ottobre 2025 in prima serata.
L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, edito da Sellerio.
Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo – Trama
Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte, e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i suoi pochi uomini, che lavorano senza sosta. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia.
In mezzo a tutto ciò, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.
Il commissario conosce la donna perché gli sta preparando un abito nuovo. Elena è anche un’amica di Livia.
L’omicidio sembra inspiegabile. Ma Montalbano saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.
Il cast
Luca Zingaretti – Salvo Montalbano
Cesare Bocci – Mimì Augello
Peppino Mazzotta – Fazio
Elena Radonicich – Elena
Angelo Russo – Catarella
Ahmed Hafiene – Osman
Eurydice El-Etr – Meriam
Giorgia Salari – Anna Silch
Carlo Calderone – Franco Guida
Anna Ferruzzo – Teresa
David Cannavò – Lillo Scotto
Davide Dolores – Diego Trupia
Davide Lo Verde – Galluzzo
Aglaia Mora – Dott.ssa Barresi
Giovanni Guardiano – Jacomuzzi
Nour Zarafi – giovane extracomunitario
Safa Derguala – Leena
Hossein Taheri – Abdul Alkar
e con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia