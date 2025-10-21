Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo – Rai1

Ha per titolo “L’altro capo del filo” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 21 ottobre 2025 in prima serata.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, edito da Sellerio.

Il Commissario Montalbano – L’altro capo del filo – Trama

Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte, e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i suoi pochi uomini, che lavorano senza sosta. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia.

In mezzo a tutto ciò, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.

Il commissario conosce la donna perché gli sta preparando un abito nuovo. Elena è anche un’amica di Livia.

L’omicidio sembra inspiegabile. Ma Montalbano saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.

Il cast

Luca Zingaretti – Salvo Montalbano

Cesare Bocci – Mimì Augello

Peppino Mazzotta – Fazio

Elena Radonicich – Elena

Angelo Russo – Catarella

Ahmed Hafiene – Osman

Eurydice El-Etr – Meriam

Giorgia Salari – Anna Silch

Carlo Calderone – Franco Guida

Anna Ferruzzo – Teresa

David Cannavò – Lillo Scotto

Davide Dolores – Diego Trupia

Davide Lo Verde – Galluzzo

Aglaia Mora – Dott.ssa Barresi

Giovanni Guardiano – Jacomuzzi

Nour Zarafi – giovane extracomunitario

Safa Derguala – Leena

Hossein Taheri – Abdul Alkar

e con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia