Il Commissario Montalbano – “Salvo amato, Livia mia” – Trama e cast – Rai1

Su Rai1 torna martedì 28 ottobre 2025 in prima serata il Commissario Montalbano con l’episodio “Salvo amato, Livia mia”, tratto dai racconti di Andrea Camilleri “’Salvo amato…’ ‘Livia mia’” e “Il vecchio ladro”.

La regia è di Alberto Sironi e Luca Zingaretti, la sceneggiatura di Andrea Camilleri, Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini.

Il Commissario Montalbano – “Salvo amato, Livia mia” – La trama

Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano che inizia la sua indagine partendo dalla vittima.

Il Commissario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia, conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta, assunta all’archivio comunale.

Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone.

E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.

Il cast

Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Carolina Carlsson, Angelo Russo, Disa Östrandfred, Rik Hiller, Tuccio Musumeci, Carmelinda Gentile, Ketty Governali, Dario Veca, Graziano Piazza, Mario Pupella, Ivan Giambirtone, Enrico Guarneri, Pietro Delle Piane, Luigi Tuccillo, Peppe Tuccillo e con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia.