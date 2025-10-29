Il Commissario Montalbano – Trama e cast dell’episodio “La rete di protezione” – Rai1

Il Commissario Montalbano su Rai1, mercoledì 29 ottobre 2025 in prima serata, con l’episodio “La rete di protezione”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

La regia è di Alberto Sironi e Luca Zingaretti.

Il Commissario Montalbano – La rete di protezione – Trama

Uno strano nuovo enigma per Montalbano: l’ingegner Sabatello gli porta alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro.

Il Commissario intuisce che non si tratta solo di un fatterello bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche.

Non sarà però solo questo cold case a impegnare il Commissario perché, proprio in quei giorni, nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, sparano seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciano un loro minaccioso e oscuro proclama.

Un nuovo mistero su cui fare luce… e giustizia.

Il cast

Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Carolina Carlsson, Angelo Russo, Disa Östrand, Fredrik Hiller, Tuccio Musumeci, Carmelinda Gentile, Ketty Governali, Dario Veca, Graziano Piazza, Mario Pupella, Ivan Giambirtone, Enrico Guarneri, Pietro Delle Piane, Luigi Tuccillo, Peppe Tuccillo e con la partecipazione di Sonia Bergamasco.