Il Commissario Montalbano – Un diario del ‘43 – Rai1

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai1 con l’episodio “Un diario del ‘43”. La regia è di Alberto Sironi.

Tratto dai racconti di Andrea Camilleri “Un diario del ‘43” e “Being here”, editi da Sellerio, l’episodio va in onda mercoledì 22 ottobre 2025 in prima serata.

Il Commissario Montalbano – Un diario del ‘43 – Trama

Tre storie arrivano a Montalbano dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi. Il ragazzo, intriso di ideologia fascista, confessa di aver compiuto un atto terribile all’indomani dell’8 settembre 1943, una strage.

Il giorno stesso della scoperta del diario si presenta da Montalbano un novantenne dall’aria arzilla, un certo John Zuck. L’uomo, vigatese di nascita, durante la guerra fu fatto prigioniero dagli americani. Complice anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, decise di restare negli USA e di farsi lì una vita.

Tornato a Vigata ha scoperto il suo nome inserito erroneamente sulla lapide dei caduti in guerra. Chiede a Montalbano se può aiutarlo a far cancellare il suo nome dal monumento. Zuck fa molta simpatia a Montalbano, che prende a cuore la sua pirandelliana vicenda.

Il giorno dopo l’incontro con Zuck un altro novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto. Qualcuno l’ha ucciso.

Tra le luminarie della festa di San Calorio, Montalbano capirà che le tre storie sono collegate fra loro. Ma in modo del tutto sorprendente.

Il cast

Luca ZingarettiSalvo Montalbano;
Cesare Bocci Mimì Augello;
Peppino Mazzotta Fazio;
Selene Caramazza Alessandra De Rossi;
Angelo RussoCatarella;
Giulio BrogiCarlo Colussi;
Roberta CaroniaRosalba;
Marco BasileMatteo;
Roberto NobileNicolò Zito;
Aldo La SpinaPepè Panarello;
Davide Lo VerdeGalluzzo;
Giovanni GuardianoJacomuzzi;
Rosa Giustolisi moglie di Pasquano;
Aglaia Mora Dott.ssa Barresi;
Angelo Tosto Don Giummarra;
Silvia La Monaca Franca Puca;
Francesco Colaiemmapescatore;
Nellina LaganàZina;
Nino BellomoAngelino Todaro;
Lorenzo Adorni Carlo Colussi;
Fabrizio RomanoPadre Carmelo;
con Dominic Chianese nel ruolo di John Zuck;
e con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia.

