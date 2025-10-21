“Il coraggio di Blanche”, film su Rai3

Su Rai3 il film di Valérie Donzelli “Il coraggio di Blanche”, in onda martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21.20.
Il film è tratto dal romanzo di Eric Reinhardt “L’amore e le foreste”.
Il coraggio di Blanche – La trama
Blanche pensa di aver trovato l’uomo giusto, Grégoire, e lo sposa.
Nascono anche due figli, ma il marito non tarda a rivelarsi geloso e possessivo, e la sua ossessione diventa un incubo per la donna, che cerca di ribellarsi alla propria condizione di vittima.
Nel cast Virginie Efira, Melvil Poupaud, Dominique Reymond, Romane Bohringer, Virginie Ledoyen, Marie Rivière, Guang Huo, Laurence Côte, Bertrand Belin.