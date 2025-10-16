“Il nome della rosa” di Filidei su Rai5

Kate Lindsey nell’opera di Francesco Filidei “Il nome della rosa” – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Rai Cultura giovedì 16 ottobre 2025 alle ore 21.23 propone su Rai5 “Il nome della rosa”, la nuova opera di Francesco Filidei tratta dall’omonimo romanzo di Umberto Eco e commissionata dal Teatro alla Scala di Milano insieme all’Opéra National de Paris.

L’opera in due atti, su libretto di Francesco Filidei e Stefano Busellato, con la collaborazione di Hannah Dübgen e Carlo Pernigotti, è andata in scena al Teatro alla Scala nella Stagione 2024-2025.

Lo spettacolo è coprodotto dalla Scala con l’Opéra e con il Teatro Carlo Felice di Genova.

Sul podio il Maestro Ingo Metzmacher.

La regia è di Damiano Michieletto.

Le scene sono di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Fabio Barettin, la drammaturgia di Mattia Palma, la coreografia di Erika Rombaldoni.

Il nome della rosa – Personaggi e interpreti

Adso da Melk: Kate Lindsey;

Guglielmo da Baskerville: Lucas Meachem;

La Ragazza del Villaggio / Statua della Vergine: Katrina Galka;

Jorge da Burgos: Gianluca Buratto;

Bernardo Gui: Daniela Barcellona;

Abbone da Fossanova: Fabrizio Beggi;

Salvatore: Roberto Frontali;

Remigio da Varagine: Giorgio Berrugi;

Malachia: Owen Willetts;

Severino da Sant’Emmerano: Paolo Antognetti;

Berengario da Arundel / Adelmo da Otranto: Carlo Vistoli;

Venanzio / Giovanni Dalbena: Leonardo Cortellazzi;

Girolamo Vescovo di Caffa / Cuciniere: Adrien Mathonat;

Ubertino da Casale: Cecilia Bernini;

Michele da Cesena: Flavio D’Ambra;

Cardinal Bertrando: Ramtin Ghazavi;

Jean d’Anneaux: Alessandro Senes.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala.

Maestro del Coro di Voci Bianche Bruno Casoni.