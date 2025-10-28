HomeTelevisione“Il tuttofare”, film con Sergio Castellitto su Rai5 - La trama e...
"Il tuttofare", film con Sergio Castellitto su Rai5 – La trama e il cast

Su Rai5 martedì 28 ottobre 2025 alle ore 21.21 va in onda il film di Valerio Attanasio dal titolo “Il tuttofare”, con Sergio Castellitto.

Il tuttofare – La trama

Antonio Bonocore (Gugliemo Poggi), praticante in legge, sogna un contratto nel prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore “Toti” Bellastella (Sergio Castellitto): fine giurista, è il non plus ultra tra gli avvocati italiani.

Per lui Antonio fa tutto: assistente, portaborse, autista e perfino cuoco personale. Il fatto è che lo studio è di proprietà di Titti (Elena Sofia Ricci), la moglie di Bellastella.

Quando Antonio supera brillantemente l’Esame di Stato, ha la possibilità di diventare socio dello studio con un compenso eccezionale.

Eppure c’è ancora un favore da fare: Antonio dovrà sposare Isabel, l’amante argentina di Toti, per assicurarle la cittadinanza italiana… si tratta solo di una firmetta in Comune… e così il ragazzo accetta: niente di più sbagliato! Ora è davvero in un mare di guai…

Nel cast Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci, Clara Maria Alonso, Tonino Taiuti, Marcela Serli, Luca Avagliano, Federica Toscano, Roland Litrico, Domenico Centamore.

