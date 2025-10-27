“Jack Reacher – Punto di non ritorno”, film con Tom Cruise su Italia 1

Su Italia 1 lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata il film di Edward Zwick “Jack Reacher – Punto di non ritorno”, con Tom Cruise.

Jack Reacher – Punto di non ritorno – La trama

Dopo aver smantellato una gang di trafficanti di esseri umani, l’ex maggiore dell’esercito americano Jack Reacher (Tom Cruise) fa ritorno in Virginia per mantenere la promessa di un invito a cena con il maggiore Susan Turner, con la quale aveva lavorato durante i suoi viaggi e di cui è diventato grande amico.

Il colonnello Sam Morgan lo avvisa che Turner è stata accusata di spionaggio e quindi è stata arrestata.

Reacher, consapevole della sua innocenza, deve aiutarla a uscire di prigione e scoprire la verità per scagionare l’amica e salvare le loro vite.

Nel cast Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge, Patrick Heusinger, Danika Yarosh, Holt McCallany, Robert Catrini, Robert Knepper, Austin Hébert.