“Joy”, film su La7 Cinema

“Joy” è il titolo del film di David O. Russell in onda giovedì 16 ottobre 2025 in prima serata su La7 Cinema.

Un film ispirato alla vita di Joy Mangano, emblema dell’american dream.

Joy – La trama

È la storia turbolenta di una donna e della sua famiglia attraverso quattro generazioni: dall’adolescenza alla maturità, fino alla costruzione di un impero imprenditoriale che sopravvive da decenni.

Tradimento, inganno e pene d’amore sono gli ingredienti di questa intensa ed emozionante storia sul diventare punto di riferimento sia nella vita privata sia nell’ambito professionale, scontrandosi con un mondo del lavoro che non perdona.

Gli alleati diventano nemici e i nemici diventano alleati, sia dentro che fuori la famiglia, ma il lato più intimo di Joy e la sua fervida immaginazione la aiutano a superare i problemi con cui si dovrà scontrare.

Nel cast Jennifer Lawrence, Rober De Niro, Bradley Cooper, Edgar Ramirez, Isabella Rossellini, Diane Ladd e Virginia Madsen.

Candidatura all’Oscar 2016 come miglior attrice protagonista e Golden Globes 2016 come miglior attrice per Jennifer Lawrence.