HomeTelevisioneLa "Splendida cornice" di Geppi Cucciari - Gli ospiti - Rai3
Televisione

La “Splendida cornice” di Geppi Cucciari – Gli ospiti – Rai3

Redazione
di Redazione
Splendida cornice

Su Rai3 giovedì 23 ottobre 2025 in prima serata Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida cornice“.

Ospiti della puntata saranno Virginia Raffaele e Aldo Baglio, protagonisti del film “La vita va così” al cinema dal 23 ottobre 2025; lo scrittore Dan Brown con il suo nuovo libro “L’ultimo segreto”; la giornalista Giovanna Botteri; l’agente immobiliare delle case di lusso Gianluca Torre.

Non mancheranno momenti di comicità e riflessione con Antonio Catania, Gigio Alberti, Bebo Storti e Renato Sarti, in occasione del 40° anniversario di “Comedians”.

E ancora, il professor Piero Dorfles, il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini e le tre suore agostiniane austriache conosciute come le Suore Squatter.

Spazio poi alla danza e alla musica con le performance degli Urban Theory, la crew di ballerini e coreografi italiani specializzati nel tutting, del cantautore e polistrumentista Eugenio Finardi, con “Gioia e rivoluzione“, e del compositore Enzo Draghi, con il celebre brano “Lupin, l’incorreggibile Lupin“.

Il pubblico sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali”, pronti a confrontarsi con i “competenti”. In cattedra quattro esperti alle prese con quesiti spesso improbabili: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la dottoressa Simona Milanese, autrice del libro “Senza rimpianti senza rimorsi”.

Ad impreziosire il tutto, la supervisione di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, la band di NicolaBalloBalestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025