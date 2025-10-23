La “Splendida cornice” di Geppi Cucciari – Gli ospiti – Rai3

Su Rai3 giovedì 23 ottobre 2025 in prima serata Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida cornice“.

Ospiti della puntata saranno Virginia Raffaele e Aldo Baglio, protagonisti del film “La vita va così” al cinema dal 23 ottobre 2025; lo scrittore Dan Brown con il suo nuovo libro “L’ultimo segreto”; la giornalista Giovanna Botteri; l’agente immobiliare delle case di lusso Gianluca Torre.

Non mancheranno momenti di comicità e riflessione con Antonio Catania, Gigio Alberti, Bebo Storti e Renato Sarti, in occasione del 40° anniversario di “Comedians”.

E ancora, il professor Piero Dorfles, il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini e le tre suore agostiniane austriache conosciute come le Suore Squatter.

Spazio poi alla danza e alla musica con le performance degli Urban Theory, la crew di ballerini e coreografi italiani specializzati nel tutting, del cantautore e polistrumentista Eugenio Finardi, con “Gioia e rivoluzione“, e del compositore Enzo Draghi, con il celebre brano “Lupin, l’incorreggibile Lupin“.

Il pubblico sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali”, pronti a confrontarsi con i “competenti”. In cattedra quattro esperti alle prese con quesiti spesso improbabili: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la dottoressa Simona Milanese, autrice del libro “Senza rimpianti senza rimorsi”.

Ad impreziosire il tutto, la supervisione di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.