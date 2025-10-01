“L’amore bugiardo – Gone Girl” – Film su La7 Cinema

La7 Cinema propone mercoledì 1 ottobre 2025 in prima serata il film di David Fincher dal titolo “L’amore bugiardo – Gone Girl”.
Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Gillian Flynn.
L’amore bugiardo – Gone Girl – La trama
Al centro della storia l’ex scrittore newyorkese Nick Dunne e la moglie Amy, che cercano di sbarcare il lunario nel Midwest americano in piena recessione.
Ma il giorno del quinto anniversario di matrimonio, Amy scompare.
Nick, avvolto in una nebbia di comportamenti ambigui, diventa il principale indiziato, mentre la ricerca di Amy segue il suo corso in una crescente frenesia mediatica, davanti agli occhi di un mondo assetato di rivelazioni.
Nel cast Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie Coon, Patrick Fugit.