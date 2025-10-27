HomePaesi e Città“Lo spaesato” - A Pastena con Teo Mammucari - Rai2
“Lo spaesato” – A Pastena con Teo Mammucari – Rai2

Su Rai2 lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 21.20 nuovo appuntamento con “Lo spaesato”, people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità.

Questa volta Teo Mammucari sarà a Pastena, pittoresco paese in provincia di Frosinone con molte attrattive, tra cui le celebri Grotte, e abitanti di grande vitalità.

Qui Mammucari non solo viaggia sul trattore, impara a mungere le mucche e a costruire le “ciocie”, le tipiche calzature locali che danno il nome alla Ciociaria, ma inizia anche a indagare sulla possibile presenza in paese di un lupo mannaro.
Nonostante gli ostacoli, Teo porterà avanti la sua ricerca fino all’incredibile scoperta finale.

Da non perdersi la romantica storia della bella Maria e lo spassoso gruppo-vacanze in gita alle Grotte.

