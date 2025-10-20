“Lo spaesato” – In Sicilia con Teo Mammucari – Rai2

Su Rai2 lunedì 20 ottobre alle 21.20 nuovo appuntamento con “Lo spaesato”, il people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità.
Questa volta è la provincia di Catania la meta di Teo Mammucari.
La destinazione finale è Trecastagni, a cui arriva passando prima dal borgo marinaro di Santa Maria La Scala e poi da Acireale, città barocca di assoluta bellezza.
Teo conosce luoghi spettacolari, antiche tradizioni e paesani simpaticissimi.
Fra trattative coi pescatori, cavalli imbizzarriti, feste patronali, pupi, carretti e mille altre avventure, Teo troverà anche il modo di fare finalmente felici due “cuori solitari”.