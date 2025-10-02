“L’uomo d’acciaio”, film su Italia 1 – La trama e il cast

Su Italia 1 giovedì 2 ottobre 2025 in prima serata va in onda il film di Zack Snyde dal titolo “L’uomo d’acciaio“, con Henry Cavill e Amy Adams.

L’uomo d’acciaio – La trama

Il film racconta la genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato.

Kal-Ev – questo il nome del neonato – viene trovato da una coppia di contadini, Jonathan e Martha Kent, che gli danno il nome Clarke e lo allevano come fosse loro figlio.

Cresce ignaro dei suoi poteri da extraterrestre ma a un certo punto inizia a capire di essere diverso e di possedere poteri straordinari e man mano che diventa grande fa sempre più fatica a nascondere la sua vera identità – quella del supereroe appunto – agli altri.

Nel cast Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburn, Antje Traue, Ayelet Zurer, Russell Crowe.