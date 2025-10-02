HomeTelevisione"L'uomo d'acciaio", film su Italia 1 - La trama e il cast
Televisione

“L’uomo d’acciaio”, film su Italia 1 – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
L'uomo d'acciaio

Su Italia 1 giovedì 2 ottobre 2025 in prima serata va in onda il film di Zack Snyde dal titolo “L’uomo d’acciaio“, con Henry Cavill e Amy Adams.

L’uomo d’acciaio – La trama

Il film racconta la genesi di Superman, giunto sulla Terra dal pianeta Krypton ancora neonato.

Kal-Ev – questo il nome del neonato – viene trovato da una coppia di contadini, Jonathan e Martha Kent, che gli danno il nome Clarke e lo allevano come fosse loro figlio.

Cresce ignaro dei suoi poteri da extraterrestre ma a un certo punto inizia a capire di essere diverso e di possedere poteri straordinari e man mano che diventa grande fa sempre più fatica a nascondere la sua vera identità – quella del supereroe appunto – agli altri.

Nel cast Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburn, Antje Traue, Ayelet Zurer, Russell Crowe.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

TELEVISIONE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025