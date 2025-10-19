HomeTelevisioneMàkari 4 - La trama della prima puntata - Rai1
Màkari 4 – La trama della prima puntata – Rai1

Màkari 4 – Claudio Gioè © Valentina Glorioso

Al via su Rai1, domenica 19 ottobre 2025 in prima serata, la quarta stagione della serie tv “Màkari”, con Claudio Gioè.
La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Il titolo del primo episodio è “Ferragosto è capo d’inverno“, tratto dal racconto omonimo di Gaetano Savatteri.

Màkari – Ferragosto è capo d’inverno – La trama

Proprio adesso che tutto fila a meraviglia, Suleima dovrà stare per vari mesi a Malta per lavoro.
Saverio non ha neppure il tempo di crogiolarsi nella malinconia che viene travolto da una novità: a Màkari viene assassinato Ignazio Dinolfo, noto anche come il Mostro di Barrafato, condannato venti anni prima per un terribile omicidio.

Saverio inizia a indagare e capisce presto che, per arrivare alla soluzione del delitto, dovrà scoprire anche la verità sul passato del Mostro.

Ma non è tutto. Saverio, infatti ritrova Michela, in procinto di sposarsi con lo scrittore Edoardo Laurentano.
E in più a Màkari compare Claudia, un’ex che Saverio non vede da anni. Sta per partire per l’Antartide e gli chiede di ospitare la figlia quattordicenne Arianna.
Che farà Saverio? Accetterà di accogliere la sconosciuta e terribile adolescente?

Il cast

Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Giovanna Rosace, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr, Paola De Crescenzo, Cocò Gulotta, Settimo Palazzo, Maria Maurigi.

