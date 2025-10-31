“Màkari” – Replica della seconda puntata – Rai Premium

Màkari 4 – Domenico Centamore, Eurydice El-Etr, Claudio Gioè, Antonella Attili © Valentina Glorioso

Su Rai Premium venerdì 31 ottobre 2025 in prima serata la replica della seconda puntata della quarta stagione della serie televisiva “Màkari”, con Claudio Gioè.

La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Il titolo del secondo episodio è “Le stelle non vogliono saperne“, tratto dal racconto omonimo di Gaetano Savatteri.

Màkari – Le stelle non vogliono saperne – La trama

Avere a che fare con un’adolescente è sempre complicato anche perché Arianna sembra opporsi a qualsiasi tentativo di Saverio per stabilire dei canali di comunicazione. In più, Saverio deve fare i salti mortali per nascondere la sua esistenza a Suleima.

Per fortuna, il nostro Lamanna ha accanto Michela, che si rivela sempre più necessaria.

Quando qualcuno uccide lo chef Pino Mendolia, amico di vecchia data di Marilù, nella cucina del suo ristorante stellato, Saverio e Piccionello si gettano a capofitto nelle indagini.

Non sarà facile arrivare alla verità, come non sarà facile per Saverio contrastare Arianna, decisa ad andare a studiare in un esclusivo college milanese.

Per convincerla a restare a Màkari, Saverio è disposto a tutto. Persino a scomodare suo padre. E quando tutto sembrerà rientrare, un ritorno improvviso rimescolerà le carte in tavola.

Il cast

Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Giovanna Rosace, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr, Lollo Franco, Giovanni Guardiano, Carmelinda Gentile, Eugenio Franceschini.