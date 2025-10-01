Montalbano, Un covo di vipere – Rai1

Ha per titolo “Un covo di vipere” l’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 1 ottobre 2025 in prima serata.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere – Trama

L’imprenditore Cosimo Barletta viene ucciso da un colpo di pistola mentre sta facendo colazione nel proprio villino al mare.

Non ci sono segni di effrazione, quindi a ucciderlo è stato qualcuno che lo conosceva, che lui stesso può avere fatto entrare.

Il caso assume presto tinte assai fosche perché Montalbano scopre, anche grazie alla testimonianza dei figli dell’assassinato, che Barletta era tutt’altro che una persona specchiata. Uomo freddo, crudele, privo di scrupoli e sentimenti, Cosimo, oltre che spregiudicato imprenditore, era anche uno strozzino e aveva rovinato un sacco di gente a Vigata.

Erano in molti, quindi, a odiare quest’uomo. Molti i potenziali assassini.

Un caso complicato, che si complicherà ancora di più quando Montalbano scoprirà che a Barletta non hanno semplicemente sparato, ma che poco prima era stato addirittura avvelenato. Come se due assassini, indipendentemente l’uno dall’altro, avessero deciso quella stessa notte di ucciderlo.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Valentina Lodovini, Sonia Bergamasco, Alessandro Haber, Angelo Russo, Alice Canzonieri, Marcello Mazzarella, Beatrice Arnera, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Giovanni Visentin, Ottavio Amato, Silvio Laviano, Vera Dragone, Valeria Panepinto.