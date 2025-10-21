HomeTelevisioneQuestione di Karma, film su Rai5
Questione di Karma, film su Rai5

Redazione
di Redazione
Questione di Karma

Su Rai5, martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21.23, il film di Edoardo Falcone dal titolo “Questione di Karma“, con Fabio De Luigi ed Elio Germano.

Questione di Karma – La trama

Giacomo è l’erede di una dinastia di industriali: la sua è una vita segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo e, più che interessarsi all’azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni.

L’incontro con un esoterista francese, però, cambia le sue prospettive: lo studioso, infatti, afferma di aver individuato l’uomo in cui si è reincarnato suo padre. Trattasi di tal Mario Pitagora, un uomo tutt’altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città.

Questo incontro cambierà la vita di entrambi.

Nel cast Fabio De Luigi, Elio Germano, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo, Corrado Solari, Isabella Ragonese, Philippe Leroy, Eros Pagni, Stefania Sandrelli.

