“Retribution”, film su Italia 1

Retribution

Su Italia 1, martedì 7 ottobre 2025 in prima serata, va in onda il film di Nimród Antal dal titolo “Retribution“.

Retribution – La trama

Matt Turner è un uomo d’affari che vive a Berlino con la sua famiglia.

Una mattina, mentre accompagna i figli a scuola, riceve una chiamata anonima: sotto il sedile della sua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se qualcuno proverà a uscire dal veicolo.

Inizia così una corsa contro il tempo per salvare i propri cari e scoprire chi si nasconde dietro a questa spietata trappola.

Nel cast Liam Neeson, Noma Dumezweni, Lilly Aspell, Jack Champion, Embeth Davidtz, Matthew Modine.

