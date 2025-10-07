“Retribution”, film su Italia 1

Su Italia 1, martedì 7 ottobre 2025 in prima serata, va in onda il film di Nimród Antal dal titolo “Retribution“.
Retribution – La trama
Matt Turner è un uomo d’affari che vive a Berlino con la sua famiglia.
Una mattina, mentre accompagna i figli a scuola, riceve una chiamata anonima: sotto il sedile della sua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se qualcuno proverà a uscire dal veicolo.
Inizia così una corsa contro il tempo per salvare i propri cari e scoprire chi si nasconde dietro a questa spietata trappola.
Nel cast Liam Neeson, Noma Dumezweni, Lilly Aspell, Jack Champion, Embeth Davidtz, Matthew Modine.