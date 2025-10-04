“Rigoletto” di Verdi su Rai5

Rai Cultura propone, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 8.45 su Rai5, il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, andato in scena nel 2020 al Circo Massimo di Roma.
Lo spettacolo è una produzione del Teatro dell’Opera, in collaborazione con Indigo Film per la parte visual.
Sul podio il Maestro Daniele Gatti.
La regia è di Damiano Michieletto.
Le scene sono firmate da Paolo Fantin, i costumi da Carla Teti. I movimenti coreografici sono di Chiara Vecchi e le luci di Alessandro Carletti.
Rigoletto – Personaggi e interpreti
Rigoletto: Roberto Frontali;
Duca di Mantova: Iván Ayón Rivas;
Gilda: Rosa Feola;
Sparafucile: Riccardo Zanellato;
Maddalena: Martina Belli;
Conte di Monterone: Gabriele Sagona;
Marullo: Alessio Verna;
Matteo Borsa: Pietro Picone;
Conte di Ceprano: Matteo Ferrara;
Giovanna: Irida Dragoti;
Contessa di Ceprano: Angela Nicoli;
Paggio: Marika Spadafino;
Usciere: Leo Paul Chiarot.
Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.
Maestro del Coro Roberto Gabbiani.
La regia televisiva è di Francesca Nesler.