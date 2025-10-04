“Rigoletto” di Verdi su Rai5

Rai Cultura propone, sabato 4 ottobre 2025 alle ore 8.45 su Rai5, il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, andato in scena nel 2020 al Circo Massimo di Roma.

Lo spettacolo è una produzione del Teatro dell’Opera, in collaborazione con Indigo Film per la parte visual.

Sul podio il Maestro Daniele Gatti.

La regia è di Damiano Michieletto.

Le scene sono firmate da Paolo Fantin, i costumi da Carla Teti. I movimenti coreografici sono di Chiara Vecchi e le luci di Alessandro Carletti.

Rigoletto – Personaggi e interpreti

Rigoletto: Roberto Frontali;

Duca di Mantova: Iván Ayón Rivas;

Gilda: Rosa Feola;

Sparafucile: Riccardo Zanellato;

Maddalena: Martina Belli;

Conte di Monterone: Gabriele Sagona;

Marullo: Alessio Verna;

Matteo Borsa: Pietro Picone;

Conte di Ceprano: Matteo Ferrara;

Giovanna: Irida Dragoti;

Contessa di Ceprano: Angela Nicoli;

Paggio: Marika Spadafino;

Usciere: Leo Paul Chiarot.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.

Maestro del Coro Roberto Gabbiani.

La regia televisiva è di Francesca Nesler.