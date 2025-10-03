“Robin Hood”, film su Italia 1

Su Italia 1 venerdì 3 ottobre 2025 in prima serata va in onda il film di Ridley Scott dal titolo “Robin Hood”, con Russell Crowe.
È la storia del leggendario personaggio conosciuto da sempre col nome di “Robin Hood”, le cui gesta sono ormai entrate a far parte della mitologia popolare.
Robin Hood – La trama
Nell’Inghilterra del XIII secolo, Robert Longstride, arciere dell’esercito di Riccardo I, di ritorno a casa dopo la morte del sovrano, soccorre nel tragitto Sir Loxley.
Sul punto di morte il nobile strappa all’arciere una promessa, dovrà restituire la sua spada al vecchio padre nella contea di Nottingham.
Robert si reca così nella tenuta di Loxley, dove per volere dello stesso capofamiglia assume l’identità del figlio defunto e i diritti sulla consorte Marion, che inizialmente non accetta il nuovo futuro sposo.
Il nuovo sovrano, re Giovanni, mal consigliato da Sir Godfrey, segretamente fedele alla corona francese, getta il popolo nel malcontento, portandolo sull’orlo di una guerra civile.
Deluso dal comportamento del sovrano, Robin decide così di unirsi a un gruppo di fuorilegge che deruba i ricchi per dare ai poveri e che vive nella foresta di Sherwood.
Nel cast Russell Crowe, Cate Blanchett, Scott Grimes, Kevin Durand, Mark Strong.