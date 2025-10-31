“Samaritan”, film su Rai4 con Sylvester Stallone

Su Rai4 venerdì 31 ottobre 2025 alle ore 21.18 per il “Ciclo Comics & Games” il film di Julius Avery dal titolo “Samaritan”, con Sylvester Stallone.
Samaritan – La trama
Il tredicenne Sam Cleary sospetta che il suo vicino di casa Mr. Smith sia in realtà una leggenda sotto copertura.
Vent’anni prima, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, era stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco.
Ora, con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvare i cittadini dalla rovina.
Ma Mr. Smith sarà davvero il leggendario Samaritan?
Nel cast Sylvester Stallone, Javon Walton, Pilou Asbæk,Martin Starr, Moisés Arias, Dascha Polanco, Sophia Tatum, Natacha Karam.
A seguire, dopo “Lucca Comics Daily”, sempre per il “Ciclo Comics & Games”, la fanta-avventura “Pixels” di Chris Columbus.