Splendida cornice – Gli ospiti di Geppi Cucciari del 30 ottobre – Rai3

Su Rai3 giovedì 30 ottobre 2025 in prima serata Geppi Cucciari torna con un nuovo appuntamento di “Splendida cornice“.

Ospiti della puntata sono i campioni di tennis Adriano Panatta e Paolo Bertolucci; l’attrice e comica Michela Giraud, host del comedy show “Roast in Peace”; la conduttrice televisiva Giulia Innocenzi; i giornalisti Sigfrido Ranucci, Milena Gabanelli, Lucia Goracci; l’attore, regista e sceneggiatore Vincenzo Salemme; il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini.

Spazio poi alla danza, con i ballerini Arianna Lenti e Giulio Galimberti, e alla musica con la cantante Syria.

Il pubblico sarà protagonista: spettatori che si autocertificano nelle diverse “tipologie sociali”, pronti a confrontarsi con i “competenti”. In cattedra quattro esperti di grande autorevolezza: l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola, il docente di Medicina Interna Roberto Manfredini.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, la band di Nicola “Ballo” Balestri, fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

