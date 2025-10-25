“Succede anche nelle migliori famiglie”, film su Rai Movie

Su Rai Movie, sabato 25 ottobre 2025 alle ore 21.10, il film di e con Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie”.

Succede anche nelle migliori famiglie – La trama

Davide Di Rienzo, laureato in medicina come suo padre, che però è un medico eccellente, fa il volontario alla Caritas. Considerato la pecora nera della famiglia, conduce una vita tendenzialmente normale, spesa tra una delusione amorosa e l’altra.

Un giorno il suo equilibrio viene sconvolto da una telefonata: suo padre è morto. Tornato nella vecchia villa di famiglia, decide di prendersi cura della madre Lina, visibilmente scossa e provata, assieme ai suoi fratelli Renzo e Isabella, rispettivamente avvocato e psicologa, entrambi di successo.

Ma ecco che nel giro di pochissimo, la madre Lina sembra aver recuperato tutto l’entusiasmo e la gioia di sempre. Sarà stato il calore e l’amore dei figli? Non proprio, quanto più un nuovo, imminente, matrimonio: il suo.

Lina, infatti, si sposerà la settimana seguente con il signor Angelo Cederna, amichetto e fidanzatino d’infanzia. Chi è quest’uomo? I tre fratelli vogliono vederci più a fondo.

Ad ogni modo, il giorno del matrimonio, nonostante le crescenti perplessità dei tre figli, arriva, ed è proprio il giorno in cui tutte le certezze sulla famiglia Di Rienzo vengono spazzate via. Tanti segreti sorprendenti stanno per essere svelati, come succede nelle migliori famiglie.

Nel cast Alessandro Siani, Cristiana Capotondi, Dino Abbrescia, Anna Galiena, Antonio Catania, Euridice Axen, Lucia Sardo, Sergio Friscia, Adolfo Margiotta, Evelyn Famà, Annandrea Vitrano, Silvia Mazzieri, Antonio Orefice, Sebastiano Somma.