“Tale e Quale Show” – Le imitazioni del 31 ottobre – Rai1

Su Rai1 venerdì 31 ottobre 2025 in prima serata va in onda “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.

I 12 protagonisti sono chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa al titolo di ‘Campione 2025’.

La scorsa puntata a trionfare è stata Maryna, applauditissima per la sua intensa interpretazione di Christina Aguilera in “Hurt”.

Guida la classifica provvisoria Pamela Petrarolo, seguita da Tony Maiello e Samuele Cavallo.

Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti di questa sesta serata:

Carmen Di Pietro sarà Boy George;

Le Donatella vestiranno i panni di Ditonellapiaga e Rettore;

Antonella Fiordelisi si trasformerà in Clara;

Pamela Petrarolo proverà a mantenere la vetta della graduatoria con Fiorella Mannoia;

Maryna proverà il bis con Serena Brancale;

Samuele Cavallo interpreterà Diodato;

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli festeggeranno Halloween con il duetto impossibile di Frankenstein e Mercoledì Addams;

Gianni Ippoliti si immedesimerà in Peppino di Capri;

Tony Maiello si metterà alla prova con Mahmood;

Peppe Quintale dovrà interpretare Barry Gibb.

A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa nuova puntata da Sergio Friscia.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.

Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.

Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.