“Tale e Quale Show” – Le imitazioni del 17 ottobre 2025 – Rai1

Su Rai1 venerdì 17 ottobre 2025 in prima serata va in onda “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.
La puntata precedente è stata vinta da Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in “Meravigliosa creatura”. Secondo posto per Tony Maiello, che ha interpretato Mango, e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, nei panni rispettivamente di Tommy Cash e Fiorella Mannoia.
Maiello è in testa alla classifica provvisoria.
Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti di questa quarta serata:
Carmen Di Pietro sarà Celine Dion;
Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara;
Antonella Fiordelisi si trasformerà in Anna;
Pamela Petrarolo proverà il bis con Ivana Spagna;
Maryna interpreterà Anna Tatangelo;
Samuele Cavallo si immedesimerà in Massimo Ranieri;
Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile:Renato Carosone e Rocco Hunt;
Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi;
Tony Maiello proverà a difendere il primato con Harry Styles;
Peppe Quintale sarà Tony Hadley.
A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa nuova puntata da Andrea Pucci.
Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.
Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.
Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.