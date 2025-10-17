“Tale e Quale Show” – Le imitazioni del 17 ottobre 2025 – Rai1

Su Rai1 venerdì 17 ottobre 2025 in prima serata va in onda “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.

La puntata precedente è stata vinta da Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in “Meravigliosa creatura”. Secondo posto per Tony Maiello, che ha interpretato Mango, e terzo per la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, nei panni rispettivamente di Tommy Cash e Fiorella Mannoia.

Maiello è in testa alla classifica provvisoria.

Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti di questa quarta serata:

Carmen Di Pietro sarà Celine Dion;

Le Donatella vestiranno i panni di Paola e Chiara;

Antonella Fiordelisi si trasformerà in Anna;

Pamela Petrarolo proverà il bis con Ivana Spagna;

Maryna interpreterà Anna Tatangelo;

Samuele Cavallo si immedesimerà in Massimo Ranieri;

Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile:Renato Carosone e Rocco Hunt;

Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Gianni Morandi;

Tony Maiello proverà a difendere il primato con Harry Styles;

Peppe Quintale sarà Tony Hadley.

A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa nuova puntata da Andrea Pucci.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.

Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.

Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.