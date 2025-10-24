“Tale e Quale Show” – Le imitazioni del 24 ottobre 2025 – Rai1

Su Rai1 venerdì 24 ottobre 2025 in prima serata va in onda “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.

Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti di questa quinta serata:

Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti;

Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini;

Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G;

Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini;

Maryna interpreterà Christina Aguilera;

Samuele Cavallo si immedesimerà in Robbie Williams;

Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un duetto impossibile: Piero Pelù ed Edoardo Bennato;

Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe;

Tony Maiello sarà Tiziano Ferro;

Peppe Quintale proverà il bis con Jovanotti.

A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa nuova puntata da Nicola Savino.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.

Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.

Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.