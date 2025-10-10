“Tale e Quale Show” – Le imitazioni della puntata del 10 ottobre 2025 – Rai1

Su Rai1, venerdì 10 ottobre 2025 in prima serata, in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, terzo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.

Ha vinto la puntata precedente, con l’interpretazione di “Beautiful Things” di Benson Boone, Samuele Cavallo, che ora è anche in testa alla classifica provvisoria. Al secondo posto la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, rispettivamente Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi, e al terzo si è classificata Maryna con l’imitazione di Anna Oxa.

Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti di questa nuova serata:

Carmen Di Pietro sarà Ornella Vanoni;

Le Donatella vestiranno i panni delle due donne degli ABBA (Agnetha e Frida);

Antonella Fiordelisi si trasformerà in Elodie;

Pamela Petrarolo interpreterà Gianna Nannini;

Maryna avrà le sembianze di Shakira;

Samuele Cavallo proverà il bis con Marco Mengoni;

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si cimenteranno nel “duetto” di Tommy Cash e Fiorella Mannoia;

Gianni Ippoliti vestirà i panni di Renato Zero;

Tony Maiello onorerà la memoria di Mango;

Peppe Quintale si metterà alla prova con Patrick Hernandez.

A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa terza puntata da Leonardo Pieraccioni.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.

Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.

Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.