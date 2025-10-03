“Tale e Quale Show” – Le imitazioni della puntata del 3 ottobre 2025 – Rai1

Su Rai1, venerdì 3 ottobre 2025 in prima serata, in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, secondo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.

Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti della serata:

Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini;

Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri;

Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa;

Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone;

Maryna interpreterà Anna Oxa;

Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone;

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi;

Gianni Ippoliti onorerà il mito di Fred Bongusto;

Tony Maiello proverà il bis con Ed Sheeran;

Peppe Quintale dovrà vedersela con Achille Lauro.

A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa seconda serata da Nino Frassica.

Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.

Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.

Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.