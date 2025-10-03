“Tale e Quale Show” – Le imitazioni della puntata del 3 ottobre 2025 – Rai1

Su Rai1, venerdì 3 ottobre 2025 in prima serata, in diretta dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, secondo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti.
Ecco in quali star dovranno immedesimarsi i protagonisti della serata:
Carmen Di Pietro sarà Ambra Angiolini;
Le Donatella vestiranno i panni di Baby K e Giusy Ferreri;
Antonella Fiordelisi avrà le sembianze di Dua Lipa;
Pamela Petrarolo imiterà Rita Pavone;
Maryna interpreterà Anna Oxa;
Samuele Cavallo si trasformerà in Benson Boone;
Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si metteranno alla prova con Domenico Modugno e Giuliano Sangiorgi;
Gianni Ippoliti onorerà il mito di Fred Bongusto;
Tony Maiello proverà il bis con Ed Sheeran;
Peppe Quintale dovrà vedersela con Achille Lauro.
A valutare le performance la giuria, composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, affiancati in questa seconda serata da Nino Frassica.
Il pubblico da casa potrà partecipare scegliendo le esibizioni preferite attraverso i social network del programma.
Dietro le quinte i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e l’actor coach Emanuela Aureli preparano i concorrenti per tutta la settimana insieme al team di costumisti, truccatori, parrucchieri e coreografi.
Tutti gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.