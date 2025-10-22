HomeTelevisione"The Tourist", film su Rai Movie
“The Tourist”, film su Rai Movie

Su Rai Movie mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 21.10 va in onda il film di Florian Henckel Von Donnersmarck dal titolo “The Tourist”, con Johnny Depp e Angelina Jolie.

The Tourist – La trama

In The Tourist Johnny Depp è Frank, un turista americano che si innamora di una sconosciuta, restando coinvolto in una fitta rete di intrighi, passione e pericoli.

Durante un viaggio in Europa, dove si è recato per cercare di guarire il suo cuore infranto, Frank si invaghisce di Elise (Angelina Jolie), una donna affascinante che non incontra per caso.

Sullo sfondo delle splendide città di Parigi e Venezia, la loro rocambolesca storia d’’amore si trasforma in un gioco avventuroso.

Nel cast Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Timothy Dalton, Steven Berkoff, Rufus Sewell, Christian De Sica, Neri Marcorè, Alessio Boni, Daniele Pecci, Nino Frassica, Raoul Bova.

