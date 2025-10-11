HomeTelevisione“Ti vorrei come mia figlia”, film su Rai2
“Ti vorrei come mia figlia”, film su Rai2

Ti vorrei come mia figlia

Per il ciclo “Nel segno del giallo”, su Rai2 sabato 11 ottobre 2025 alle ore 21.20 il film di Bruno HernándezTi vorrei come mia figlia”.

Ti vorrei come mia figlia – La trama

Liza è una ragazza madre che viene investita e finisce in coma: la figlia Jessica si trova improvvisamente sola. Ma Eva, facoltosa cliente del centro estetico di sua madre, si offre di darle alloggio e sostegno.

Jessica viene conquistata dal lusso e dal modo di vivere della sua benefattrice, ma ben presto scoprirà che la donna ha in realtà intenzioni perfide: alla ragazzina toccherà sventare un piano diabolico.

Nel cast Stacy Haiduk, Emily Miceli, Kristi Murdock, Janet Scott, Rachel Jensen, Sam Brooks.

