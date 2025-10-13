“To Leslie”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5 lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 21.21 il film di Michael Morris dal titolo “To Leslie“.
La storia di una madre single che combatte per ricostruire la propria vita.
To Leslie – La trama
Leslie è una madre single del Texas che fa sacrifici per tentare di mantenere il figlio. Vince alla lotteria ma, in pochi anni, dilapida tutto, fino a cadere nuovamente in disgrazia.
Torna in Texas, dove anni prima aveva lasciato il figlio. Accolta in casa, ricade però nell’alcolismo e i due si separano di nuovo.
Incontra Sweeney, un uomo solitario che gestisce un motel e che sembra volerle dare una seconda opportunità.
Nel cast Andrea Riseborough, Allison Janney, Marc Maron, Stephen Root, Matt Lauria.