“Tosca” di Puccini – Teatro dell’Opera di Roma – Diretta su Rai3

Per celebrare uno dei capolavori più amati della storia dell’opera, sabato 1 novembre 2025 alle ore 20.50 sarà trasmesso in diretta in mondovisione su Rai3 il melodramma in tre atti di Giacomo Puccini “Tosca”, nella ricostruzione dell’allestimento originale del 1900 riproposto al Teatro dell’Opera di Roma, dove nacque il capolavoro.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e Rai Cultura, anticipa l’apertura della Stagione 2025/2026 dell’Opera di Roma e celebra il 125° anniversario dell’opera.

A introdurre e commentare la serata su Rai3 saranno Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi.

Il 14 gennaio del 1900 Roma assiste alla prima assoluta di Tosca, un evento che lascia un segno indelebile nella storia della musica e della città. Sullo stesso palcoscenico torna oggi una ricostruzione completa dell’allestimento originale ideato da Adolf Hohenstein, realizzata con la supervisione dell’Archivio Storico Ricordi.

Seguendo le indicazioni originali di Puccini, l’allestimento restituisce la Roma vissuta dal compositore, dalle vedute dell’alba su Castel Sant’Angelo agli interni dorati di Sant’Andrea della Valle, fino ai rintocchi del Mattutino che il compositore di Lucca ascoltava all’alba per coglierne l’intonazione autentica da inserire in partitura.

Sul podio il maestro Daniel Oren.

La regia è di Alessandro Talevi.

Le scene e i costumi originali di Adolf Hohenstein sono stati ricreati rispettivamente da Carlo Savi e Anna Biagiotti. Le luci sono di Vinicio Cheli.

Sul palcoscenico protagoniste tre grandi stelle della lirica: Eleonora Buratto (Tosca), Jonathan Tetelman (Cavaradossi) e Luca Salsi (Scarpia).

Tosca – Personaggi e interpreti

Floria Tosca: Eleonora Buratto;

Mario Cavaradossi: Jonathan Tetelman;

Il barone Scarpia: Luca Salsi;

Angelotti: Gabriele Sagona;

Sagrestano: Domenico Colaianni;

Spoletta: Matteo Mezzaro;

Sciarrone: Daniele Massimi;

Un carceriere: Alessandro Guerzoni;

Pastorello: Maria Nardone.

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera di Roma.

Maestro del Coro Ciro Visco.

Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche del Teatro dell’Opera di Roma.

Maestro del Coro di Voci Bianche Alberto de Sanctis.

La regia TV è affidata a Fabrizio Guttuso Alaimo.

La mostra “Tosca 125. Oltre la scena”

In occasione della recita straordinario di Tosca, il Teatro dell’Opera di Roma presenta anche la mostra “Tosca 125. Oltre la scena“, che ne esplora la genesi e la fortuna attraverso documenti, bozzetti, fotografie e costumi provenienti dall’Archivio Storico Ricordi e dalle collezioni del Teatro.