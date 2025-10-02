“Un marito sospetto”, film su Rai Premium

Su Rai Premium giovedì 2 ottobre 2025 in prima serata va in onda il film di Christophe Lamotte dal titolo “Un marito sospetto“.

Un marito sospetto – La trama

Alice è sposata con Thomas, lavoratore apprezzato dalla sua comunità. Insieme con il figlio Romain di otto anni, la donna vive un’esistenza serena nella provincia francese.

Le loro vite vengono sconvolte quando Thomas, l’uomo della sua vita e padre di suo figlio, è sospettato di essere il famigerato assassino scomparso quindici anni prima, dopo aver ucciso tutta la sua famiglia.

Il capo della polizia Sophie Lancelle non ha mai rinunciato alla caccia all’uomo che ha commesso quel crimine efferato. È determinata a dimostrare che Thomas è l’uomo ricercato da tempo.

Preso nell’ondata di dubbi e sospetti, da parte della moglie e di Sophie, Thomas si dichiara innocente.

Ma è davvero così? Thomas è un onesto padre di famiglia ingiustamente perseguitato dalla polizia oppure uno spietato assassino pronto a tutto per nascondere il proprio passato?

Nel cast Kad Merad, Laurence Arné, Geraldine Pailhas, Francoise Lebrun, Aladin Reibel, Martine Chevallier.