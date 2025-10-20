“Un sogno per te”, film su Rai5

Su Rai5 lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 21.22 va in onda il film di Martin Schreier dal titolo “Un sogno per te”.
Un sogno per te – La trama
Berlino Estate 1961. Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou.
I due sono fatti l’uno per l’altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961.
Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non escogita un piano piuttosto audace.
Nel cast Emilia Schüle, Anatole Taubman, Ken Duken, Svenja Jung, Nikolai Kinski.