“Uno di famiglia”, film su Cine34

Redazione
Su Cine34 giovedì 2 ottobre 2025 in prima serata va in onda il film di Alessio Maria Federici dal titolo “Uno di famiglia“.

Uno di famiglia – La trama

Luca, quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando dizione.
Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario, un giovane desideroso di fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale.

Ad insaputa di Luca però, il ragazzo è il rampollo di una potente famiglia malavitosa, i Serranò, ora in debito con lui!
Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina, irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” ed il capo famiglia Peppino Serranò, l’uomo a cui nessuno può dire di no!

Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca.

Nel cast Pietro Sermonti, Lucia Ocone, Sarah Felberbaum, Moisè Curia, Massimo De Lorenzo, Anna Della Rosa, Giampiero Judica e con la partecipazione di Neri Marcorè e Nino Frassica.

