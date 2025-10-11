“Uno di noi”, film su Retequattro

Su Retequattro sabato 11 ottobre 2025 in prima serata va in onda il film di Thomas Bezucha dal titolo “Uno di noi“, con Kevin Costner.
Uno di noi – La trama
Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge e la moglie Margaret lasciano la propria fattoria in Montana per recuperare il giovane nipote dalla custodia di una famiglia matriarcale che vive fuori dagli schemi in Dakota ed è guidata dalla matriarca Blanche Weboy.
Quando capiscono che non c’è alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, George e Margaret non hanno altra scelta che combattere per ottenere la sua custodia.
Nel cast Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Jeffrey Donovan, Kayli Carter, Will Brittain.