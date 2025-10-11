HomeTelevisione"Uno di noi", film su Retequattro
Televisione

“Uno di noi”, film su Retequattro

Redazione
di Redazione
Uno di noi

Su Retequattro sabato 11 ottobre 2025 in prima serata va in onda il film di Thomas Bezucha dal titolo “Uno di noi“, con Kevin Costner.

Uno di noi – La trama

Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge e la moglie Margaret lasciano la propria fattoria in Montana per recuperare il giovane nipote dalla custodia di una famiglia matriarcale che vive fuori dagli schemi in Dakota ed è guidata dalla matriarca Blanche Weboy.

Quando capiscono che non c’è alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, George e Margaret non hanno altra scelta che combattere per ottenere la sua custodia.

Nel cast Kevin Costner, Diane Lane, Lesley Manville, Jeffrey Donovan, Kayli Carter, Will Brittain.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

TELEVISIONE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025