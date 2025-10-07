HomeTelevisione“Volare”, su Rai5 il film di Margherita Buy
Su Rai5 martedì 7 ottobre 2025 alle ore 21.23 va in onda il film “Volare”, opera prima da regista di Margherita Buy.

Volare – La trama

La paura di volare attanaglia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale se si decidesse a salire sull’aereo.

Anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola per la paura di volare.

Ma ecco il colpo di scena: l’amata figlia è stata accettata da una prestigiosa università americana, sulle coste del Pacifico. E ora? Rinuncerà ad accompagnarla? La rivedrà quando farà ritorno?

Così AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare. Lo tiene un comandante con quindicimila ore di volo insieme a una psicologa specializzata.
Riuscirà AnnaBì a superare la sua fobia per il volo?

Nel cast Margherita Buy, Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Auxen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Vanessa Compagnucci, Caterina De Angelis, Oscar Matteo Giuggioli, Alice Ferri, Eros Galbiati, Ahmed Hafiene, Giada Colucci, Bruno Ricci, Ilaria Martinelli, Maurizio Pepe, con la partecipazione di Massimo De Francovich e Elena Sofia Ricci.

