Arriva al cinema come evento speciale solo l’ 1, 2, 3 dicembre 2025 il documentario “Caravaggio a Roma. Il viaggio del Giubileo”, diretto da Giovanni Piscaglia su soggetto di Didi Gnocchi, con la sceneggiatura di Eleonora Angius e la voce narrante di Mario Cordova.

Il documentario esplora la dimensione spirituale e umana di Michelangelo Merisi attraverso i luoghi, le opere e le ombre della Roma del Giubileo del 1600 e in quella di oggi: un viaggio nel cuore della grande arte e nell’anima di un artista in perenne ricerca di grazia.

Fu proprio durante l’Anno Santo del 1600 che Michelangelo Merisi (1571-1610) trovò la sua consacrazione, presentando due tele destinate a cambiare per sempre la storia dell’arte e la sua vita: la Vocazione e il Martirio di San Matteo. Da quel momento, la pittura di Caravaggio non fu più la stessa: abbandonò le scene quotidiane per dedicarsi interamente al sacro, trasformando l’arte in specchio di una fede intrisa di misericordia e di un profondo bisogno di redenzione.

Il film restituisce il ritratto intimo e potente di un artista che nel Giubileo 2025 torna a commuovere con la forza senza tempo della sua pittura.



Prodotto da 3D Produzioni e Nexo Studios in partecipazione con SKY e in collaborazione con Avvenire e con Gallerie d’Italia-Intesa Sanpaolo, il documentario è realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del MIC.

Trailer