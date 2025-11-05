“C’è un posto nel mondo”, un film di Francesco Falaschi

Al cinema dal 13 novembre 2025 il nuovo film di Francesco Falaschi “C’è un posto nel mondo“.
C’è un posto nel mondo – la trama
In un angolo dell’Italia interna, tre persone si trovano davanti a scelte che potrebbero cambiare le loro vite.
Un giovane ricercatore, pronto a partire per l’estero ma legato profondamente alla sua famiglia e al paese in cui è cresciuto.
Un insegnante appassionato, diviso tra l’affetto dei suoi studenti e un’imprevista possibilità di carriera in città.
Una psicologa, tornata per vendere la casa di famiglia, decisa a lasciarsi tutto alle spalle finché lettere e oggetti nascosti non la costringono a confrontarsi con una parte di sé che credeva perduta.
Ognuno cerca un nuovo equilibrio tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere.
Tre percorsi diversi, un’unica domanda: partire, restare o tornare?
Scheda film
Titolo: C’è un posto nel mondo
Regia: Francesco Falaschi
Cast: Luigi Fedele, Alessia Barela, Cecilia Dazzi, Gaja Masciale, Jacopo Olmo Antinori, Massimo Salvianti, Daniele Parisi, Alessandra Arcangeli, Angela Pepi, Cristiana Dell’Anna, Fabrizia Sacchi, Valentina Martone, Paolo Sassanelli
Durata: 106 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Garden Film
Data di uscita: 13 novembre 2025