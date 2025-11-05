HomeCinema"C'è un posto nel mondo", un film di Francesco Falaschi
“C’è un posto nel mondo”, un film di Francesco Falaschi

Al cinema dal 13 novembre 2025 il nuovo film di Francesco Falaschi “C’è un posto nel mondo“.

C’è un posto nel mondo – la trama

In un angolo dell’Italia interna, tre persone si trovano davanti a scelte che potrebbero cambiare le loro vite.

Un giovane ricercatore, pronto a partire per l’estero ma legato profondamente alla sua famiglia e al paese in cui è cresciuto.

Un insegnante appassionato, diviso tra l’affetto dei suoi studenti e un’imprevista possibilità di carriera in città.

Una psicologa, tornata per vendere la casa di famiglia, decisa a lasciarsi tutto alle spalle finché lettere e oggetti nascosti non la costringono a confrontarsi con una parte di sé che credeva perduta.

Ognuno cerca un nuovo equilibrio tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere.
Tre percorsi diversi, un’unica domanda: partire, restare o tornare?

Scheda film

Titolo: C’è un posto nel mondo
Regia: Francesco Falaschi
Cast: Luigi Fedele, Alessia Barela, Cecilia Dazzi, Gaja Masciale, Jacopo Olmo Antinori, Massimo Salvianti, Daniele Parisi, Alessandra Arcangeli, Angela Pepi, Cristiana Dell’Anna, Fabrizia Sacchi, Valentina Martone, Paolo Sassanelli
Durata: 106 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Garden Film
Data di uscita: 13 novembre 2025

