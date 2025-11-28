“C’era una volta mia madre”, un film di Ken Scott

Esce nelle sale italiane il 4 dicembre 2025 il film di Ken Scott “C’era una volta mia madre“.
Dal romanzo autobiografico di Roland Perez, un ritratto divertente, tenero e travolgente di una donna incredibilmente autentica e fuori dagli schemi.
Nel cast di altissimo livello Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Naïm Naji e Sylvie Vartan nel ruolo di se stessa.
C’era una volta mia madre – La trama
Nel 1963, l’eccentrica, irresistibile e generosa Esther (Leïla Bekhti) dà alla luce Roland. Il piccolo nasce con un piede torto che gli impedisce di stare in piedi.
Contro il parere di tutti, Esther gli promette che camminerà come gli altri e che avrà una vita favolosa.
Da quel momento in poi, questa madre inarrestabile non smetterà mai di fare tutto il possibile per mantenere la sua promessa.
Scheda film
Titolo: C’era una volta mia madre
Regia: Ken Scott
Cast: Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Joséphine Japy, Sylvie Vartan, MJeanne Balibar, Lionel Dray, Roland Perez, Jacques Perez, Mme Vergepoche
Durata: 102 minuti
Distribuzione: BIM Distribuzione
Data di uscita: 4 dicembre 2025