“Due famiglie, un funerale”, un film con Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi

Nelle sale cinematografiche italiane da giovedì 13 novembre 2025 il film di Mark Melville “Due famiglie, un funerale“, con Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi.
Due famiglie, un funerale – La trama
Peppino (Maurizio Mattioli), impresario funebre romano da sempre supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), è un uomo che si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e… due famiglie. Una con la moglie Lidia e l’altra con l’amante spagnola Helena.
Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita.
A questo punto il nostro protagonista attua una mossa che sconvolgerà le vite di tutti.
Scheda film
Titolo: Due famiglie, un funerale
Regia: Mark Melville
Cast: Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Isabelle Adriani, Anita Kravos, Giorgia Fiori, Giuseppe Marvaso, Arianna Aloi, Francesco Migliorati, Fioretta Mari, Andrea Roncato, Angela Valensise, Raffaella Fico, Alessandro Taffo, Daniele Taffo
Durata: 90 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Marvaso Production Films
Data di uscita: 13 novembre 2025