HomeCinema"Due famiglie, un funerale", un film con Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi
Cinema

“Due famiglie, un funerale”, un film con Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi

Redazione
di Redazione
Due famiglie, un funerale

Nelle sale cinematografiche italiane da giovedì 13 novembre 2025 il film di Mark MelvilleDue famiglie, un funerale“, con Maurizio Mattioli ed Enzo Salvi.

Due famiglie, un funerale – La trama

Peppino (Maurizio Mattioli), impresario funebre romano da sempre supportato dal maldestro Spartaco (Enzo Salvi), è un uomo che si destreggia tra funerali disastrosi, affari turbolenti e… due famiglie. Una con la moglie Lidia e l’altra con l’amante spagnola Helena.

Una vita già complicata, che diventa una vera e propria corsa contro il tempo quando Peppino scopre di avere solo poche settimane di vita.
A questo punto il nostro protagonista attua una mossa che sconvolgerà le vite di tutti.

Scheda film

Titolo: Due famiglie, un funerale
Regia: Mark Melville
Cast: Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Isabelle Adriani, Anita Kravos, Giorgia Fiori, Giuseppe Marvaso, Arianna Aloi, Francesco Migliorati, Fioretta Mari, Andrea Roncato, Angela Valensise, Raffaella Fico, Alessandro Taffo, Daniele Taffo
Durata: 90 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Marvaso Production Films
Data di uscita: 13 novembre 2025

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

MUSICA

TELEVISIONE

CINEMA

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025