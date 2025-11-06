“Fuori la verità”, un film con Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi – Trama e cast

Al cinema dal 6 novembre 2025 il nuovo film di Davide Minnella “Fuori la verità“, con

Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi.

Il film è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025.

Fuori la verità – La trama

Un padre, una madre, tre figli. Una famiglia come tante: abbracci, risate, conflitti, strani silenzi… e, sotto la superficie, segreti pronti ad esplodere. Perché ognuno ha qualcosa da nascondere.

La famiglia Moretti – Carolina ed Edoardo, insieme ai figli Flavio, Prisca e Micol – decide di partecipare a Fuori la verità: un nuovo game show che promette un milione di euro. La regola è una sola: rispondere sempre e soltanto con la verità.

Tra sentimenti taciuti, amori segreti, tradimenti, rancori mai sopiti, ogni confessione apre una ferita che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri familiari.

Intorno a loro, nello studio televisivo, si muovono autori e produttori guidati dalla spietata conduttrice Marina Roch, lucida e determinata a portare il gioco oltre ogni limite in nome dell’audience, senza scrupoli e senza pietà.

In un crescendo di tensione, stupore e spiazzante consapevolezza, i Moretti arriveranno a un bivio cruciale.

Scheda film

Titolo: Fuori la verità

Regia: Davide Minnella

Cast: Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Sara Drago, Lorenzo Richelmy, Eleonora Gaggero, Alice Lupparelli, Massimo Wertmüller, Filippo De Carli, Eduardo Valdarnini, Tobia De Angelis, Michela Andreozzi, Daniela Virgilio, Luca Amorosino

Durata: 112 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: PiperFilm

Data di uscita: 6 novembre 2025

Fuori la verità – Trailer