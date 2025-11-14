HomeCinema“I colori del tempo”, un film di Cédric Klapisch
È al cinema dal 13 novembre 2025 il film di Cédric KlapischI colori del tempo“.

Il regista francese Cédric Klapisch firma un omaggio alla Parigi di ieri e di oggi, un affresco corale ricco di ironia, commozione e colpi di scena, che ci ricorda come solo la scoperta del passato può farci capire il presente e immaginare il futuro.

I colori del tempo – La trama

Nella Francia di oggi un gruppo di sconosciuti viene convocato per discutere una misteriosa eredità: sono infatti tutti discendenti da un’unica donna, Adèle Meunier, che alla fine dell’Ottocento aveva lasciato la Normandia per cercare la madre a Parigi.

Frugando tra vecchie foto, lettere e dipinti, quattro degli eredi riescono a ricostruire gli amori e le incredibili vicende della loro antenata, vissuta nel cuore della Belle Époque e della trionfale stagione dell’Impressionismo.

Scheda film

Titolo: I colori del tempo
Regia: Cédric Klapisch
Cast: Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Julia Piaton, Vincent Macaigne, Zinedine Soualem, Paul Kircher, Vassili Schneider, Sara Giraudeau, Cécile De France
Durata: 124 minuti
Genere: Commedia
Distribuzione: Teodora Film
Data di uscita: 13 novembre 2025

Trailer

