“I colori del tempo”, un film di Cédric Klapisch

È al cinema dal 13 novembre 2025 il film di Cédric Klapisch “I colori del tempo“.

Il regista francese Cédric Klapisch firma un omaggio alla Parigi di ieri e di oggi, un affresco corale ricco di ironia, commozione e colpi di scena, che ci ricorda come solo la scoperta del passato può farci capire il presente e immaginare il futuro.

I colori del tempo – La trama

Nella Francia di oggi un gruppo di sconosciuti viene convocato per discutere una misteriosa eredità: sono infatti tutti discendenti da un’unica donna, Adèle Meunier, che alla fine dell’Ottocento aveva lasciato la Normandia per cercare la madre a Parigi.

Frugando tra vecchie foto, lettere e dipinti, quattro degli eredi riescono a ricostruire gli amori e le incredibili vicende della loro antenata, vissuta nel cuore della Belle Époque e della trionfale stagione dell’Impressionismo.

Scheda film

Titolo: I colori del tempo

Regia: Cédric Klapisch

Cast: Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Julia Piaton, Vincent Macaigne, Zinedine Soualem, Paul Kircher, Vassili Schneider, Sara Giraudeau, Cécile De France

Durata: 124 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 13 novembre 2025

Trailer