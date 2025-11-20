HomeCinema"Il maestro", un film con Pierfrancesco Favino - La trama e il...
“Il maestro”, un film con Pierfrancesco Favino – La trama e il cast

Il Maestro

Al cinema dal 13 novembre 2025 il film “Il maestro“, diretto da Andrea Di Stefano, con Pierfrancesco Favino.

Il maestro – La trama

Estate, fine anni Ottanta. Dopo anni di allenamenti duri e regole ferree, Felice, tredici anni e sulle spalle tutte le aspettative paterne, arriva finalmente ad affrontare i tornei nazionali di tennis.

Per prepararlo al meglio, il padre lo affida al sedicente ex campione Raul Gatti, che vanta addirittura un ottavo di finale al Foro Italico.

Di partita in partita, i due iniziano un viaggio lungo la costa italiana che, tra sconfitte, bugie e incontri bizzarri, porterà Felice a scoprire il sapore della libertà e Raul a intravedere la possibilità di un nuovo inizio.

Scheda film

Titolo: Il maestro
Regia: Andrea Di Stefano
Cast: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Valentina Bellè, Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti, Edwige Fenech.
Durata: 125 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Vision Distribution
Data di uscita: 13 novembre 2025

